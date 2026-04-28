Pelin Karahan ve Bedri Güntay’ın 12 Yıllık Evliliği Bugün Sona Erdi

Pelin Karahan ve Bedri Güntay boşandı! 12 yıllık evliliğini tek celsede bitiren çift, ortak açıklama yaparak "Sevgi ve saygı çerçevesinde ayrıldık" dedi.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-04-2026 11:36

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Pelin Karahan ve Bedri Güntay, 12 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı. Bir süredir haklarında çıkan ayrılık iddiaları karşısında sessiz kalan çift, bugün İstanbul Adliyesi’nde görülen davayla anlaşmalı olarak boşandı. Kararın ardından her iki isim de sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yayımlayarak sürecin detaylarını paylaştı.

Ortak Açıklama: "Sevgi ve Saygı Çerçevesinde"

Pelin Karahan ve Bedri Güntay, yaptıkları ortak açıklamada ayrılık sürecinin medeni bir şekilde gerçekleştiğini vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Evliliğimizi, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak sonlandırmış bulunmaktayız. Bu süreçte çocuklarımızın mutluluğu ve huzuru bizim için her zaman öncelikli kalacaktır. Göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz."

12 Yıllık Bir Masalın Sonu

2014 yılında dünyaevine giren çiftin bu evlilikten Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu bulunuyor. Yıllardır sosyal medyada paylaştıkları mutlu aile pozlarıyla sık sık gündeme gelen ve birbirlerine verdikleri destekle bilinen ikilinin boşanma kararı, hayranları arasında büyük bir üzüntü ve şaşkınlık yarattı. Özellikle Bedri Güntay’ın geçtiğimiz yıllarda yaşadığı sağlık sorunları sırasında Pelin Karahan’ın sergilediği güçlü duruş hafızalardaki yerini koruyordu.

Çocuklar İçin Arkadaş Kalacaklar

Duruşma sonrası adliyeden ayrı ayrı çıkan taraflar, herhangi bir basın açıklaması yapmadı. Ancak çifte yakın kaynaklar, ikilinin çocuklarının gelişimi ve mutluluğu için dost kalmaya devam edeceklerini ve anne-baba sorumluluklarını titizlikle yerine getireceklerini belirtti.

