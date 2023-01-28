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Gecce Magazin Haberleri

Özge Gürel evliliğini anlattı: Birlikte büyüyoruz

Geçen ağustos ayında 7 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Serkan Çayoğlu ile nikah masasına oturan Özge Gürel, evliliğini anlattı. Özge Gürel, "Nikahı ve düğünü hatırladıkça Serkan ile yüzümüz aydınlanıyor" dedi. 

Özge Gürel evliliğini anlattı: Birlikte büyüyoruz
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-01-2023 13:49

O)yuncu Özge Gürel ile meslektaşı Serkan Çayoğlu, 7 yıllık aşklarını Temmuz'da Almanya’da nikah masasına taşımıştı. Ağustos'ta da İtalya’da düğün yapmışlardı. Özge evliliğini Alem dergisine anlattı:

 “Mutlu ilişkinin bir sırrı var mı, bilmiyorum. Önce kendini tanımalı insan. Biz Serkan ile birlikte büyüdük, hâlâ daha büyüyoruz. Birbirimizi keşfettik. Serkan’ı çok seviyorum. Şefkat duyuyorum, umutlanıyorum.Kızıyorum ama hepsini çok âşık olduğum duygusunun üstüne koyuyorum. Birbirimize alanlar açtık, bazı yerleri de kapadık!"

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