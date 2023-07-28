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Ozan Doğulu-Cem Belevi ortaklığı | İbrahim Erkal'ın 'Bende İsterem' şarkısını yeniden yorumladılar

İbrahim Erkal 'HÜRMET' albümünden  peş peşe yepyeni tekliler yayınlanmaya devam ediyor.

Ozan Doğulu-Cem Belevi ortaklığı | İbrahim Erkal'ın 'Bende İsterem' şarkısını yeniden yorumladılar
Yayın Tarihi : 2023-07-28 13:26
 Türk pop müziğinin iki önemli ismi, Ozan Doğulu  ve Cem Belevi İbrahim Erkal'ın 'Bende İsterem şarkısında buluştular. Sözü müziği İbrahim Erkal'a düzenlemesi Ozan Doğulu'ya ait 'Bende İsterem' tüm dijital platformlarda 28 Temmuz Cuma günü yayına girdi.
 
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Zamanın ruhunu yakalayan şarkılara imza atan ve 11 Mayıs 2017’de aramızdan ayrılan, arabesk fantezi müziğin en önemli isimlerinden İbrahim Erkal, iki yılı aşkın süredir üzerinde titizlikle çalışılan çok özel bir saygı albümüyle anılıyor.

 

Uzun zamandır yeni bir proje yayınlamayan, Unkapanı’nın en güçlü yapım şirketlerinden Ulus Müzik etiketiyle çıkacak İbrahim Erkal “Hürmet” albüm serisinin prodüktörlüğünü İskender Ulus gerçekleştirdi.

 

3 bölümden oluşan albümden, kısa aralıklarla, albümde her tarzın en güçlü yorumcularının yeniden hayat verdiği şarkılar dinleyicinin beğenisine üçlü gruplar halinde her ay  sunulmaya devam ediyor. 

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