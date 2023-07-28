Ozan Doğulu-Cem Belevi ortaklığı | İbrahim Erkal'ın 'Bende İsterem' şarkısını yeniden yorumladılar

Türk pop müziğinin iki önemli ismi, Ozan Doğulu ve Cem Belevi İbrahim Erkal'ın 'Bende İsterem şarkısında buluştular. Sözü müziği İbrahim Erkal'a düzenlemesi Ozan Doğulu'ya ait 'Bende İsterem' tüm dijital platformlarda 28 Temmuz Cuma günü yayına girdi.

Zamanın ruhunu yakalayan şarkılara imza atan ve 11 Mayıs 2017’de aramızdan ayrılan, arabesk fantezi müziğin en önemli isimlerinden İbrahim Erkal, iki yılı aşkın süredir üzerinde titizlikle çalışılan çok özel bir saygı albümüyle anılıyor.

Uzun zamandır yeni bir proje yayınlamayan, Unkapanı’nın en güçlü yapım şirketlerinden Ulus Müzik etiketiyle çıkacak İbrahim Erkal “Hürmet” albüm serisinin prodüktörlüğünü İskender Ulus gerçekleştirdi.