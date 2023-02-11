Orhan Aydın'ın enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın hayatını kaybetti!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler çevredeki 10 ili etkiledi. En büyük yıkımlardan biri de Hatay'da gerçekleşti. Tiyatro ve sinema sanatçısı Orhan Aydın, önce sosyal medya hesabından kızına ulaşamadığını duyurdu.

Ardından kızı ve eski eşi Elif Torun Öneren'in enkaz altında kaldığını açıklayıp yardım istedi. Çok geçmeden Orhan Aydın'ın eski eşi Elif Torun Öneren enkaz altından çıkarıldı.



Aydın güzel haberi "Çocuğumun anası Elif Torun Öneren’i enkazdan halk çıkarmış... Sıra kızımda... (haydi canım benim haydi diren) tek varlığımdır ve çok canım acıyor. Ülkem için ağlıyorum. Bizi yalnızca dayanışma kurtarır" notuyla duyurdu.

Ancak Orhan Aydın'ın kızı Eylem Aydın'dan ise kötü haber geldi. Depremin 6. gününde Eylem Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal medya hesabından sanatçı Orhan Aydın'ın Hatay'da enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ali Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

*Orhan Aydın'a güzel bir haber veremedik. Çok üzgünüm.

*36 saat kesintisiz süren çalışma sonrası değerli kızı Eylem Şafak Aydın enkazdan çıkarıldı. Başımız sağ olsun.