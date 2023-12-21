Okan Bayülgen: 'Gazze'de bunlar olurken yeni bir yıla girilemez'

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen "Gazze İçin Ben de Oradayım" konseri, Türkiye ve dünyadan birçok sanatçının katılımıyla gerçekleşti. Gecenin sunuculuğunu Okan Bayülgen ile Fulya Öztürk üstlendi. Bayülgen, Gazze'deki saldırılara dikkat çekerek, "Unutmamalıyız, unutturmamalıyız ve gündemden hiç düşürmemeliyiz çünkü dünya seyirci kalıyor," sözleriyle konuştu.

"Gazze İçin Ben de Oradayım" konserinde Okan Bayülgen'in sunuculuğunda yapılan etkinlikte, sanatçılar Gazze için ateşkes çağrısı yaptı.

Bayülgen, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Dünya seyirci kalıyor. Bir daha söyleyelim: Dünya seyirci kalıyor. Nasıl kalabilir, nasıl! Her şeyden önce Yavuz'a ve Fulya'ya teşekkür etmek lazım. Seyirci kalmayanlara.. Siz de seyirci kalmayanlarsınız. Ekran başındakiler seyirci kalmayanlar, bu gecenin paydaşı olan tüm sanatçılar, seyirci kalmayanlar!

Sesimizi yükseltmek lazım, şarkı söylemek lazım, türkü söylemek lazım, bağırmak lazım, haykırmak lazım, paylaşmak lazım ve gündemden hiç düşürmemek lazım.

Yaşasın hayat! Yaşasın çocuklar! Yaşasın Filistin!”

HAYAT DEVAM EDEMEZ

Konser arasında yaptığı konuşmada Bayülgen, Gazze için, "Gazze'de bunlar olurken hayat durmaz, yeni bir yıla girilemez," şeklinde ifade etti.