Oğuzhan Uğur, "Kutsal Damacana 5-Zombi"de rol alacak!

Komedi serisinin son halkası Kutsal Damacana 5-Zombi, 17 Ocak 2025’te vizyona girmeye hazırlanırken, kadrosundaki sürpriz isimle dikkat çekiyor. Poll Films yapımı olan ve merakla beklenen filmde, ünlü YouTuber ve oyuncu Oğuzhan Uğur konuk oyuncu olarak yer alacak.

Filmde Uğur, emniyet amiri rolünde izleyici karşısına çıkacak ve eğlenceli sahneleriyle filme ayrı bir renk katacak. Serinin önceki filmleri gibi komedi ve macera dolu anlar sunması beklenen Kutsal Damacana 5-Zombi, izleyiciyi kahkahalara boğmaya hazırlanıyor.

Oğuzhan Uğur’un katılımıyla daha da ilgi çekici hale gelen bu yeni yapım, 17 Ocak’ta sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor.