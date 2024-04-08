Ogeday, Survivor Allstar’dan diskalifiye mi olacak?

Survivor Allstar’ın yayınlanan son fragmanında Acun Ilıcalı ile Ogeday Girişken arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu. Ogeday’ın yarışmadan diskalifiye edileceği iddia edildi. İşte detaylar…

Ogeday, Survivor Allstar’dan diskalifiye mi olacak?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-04-2024 09:30

Ada konseyinde yaşanan diyalog merak uyandırdı. Acun Ilıcalı’nın Ogeday Girişken için söylediği sözler sosyal medyada gündeme geldi. 

Ada konseyinde yaşananların ardından sosyal medyada gerginliğin sebebi merak konusu olurken, “Ogeday diskalifiye mi olacak?” yorumları da yapıldı.

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Acun Ilıcalı: Bunun sebebini seyircilerimiz iki gün sonra anlayacak. Öyle konuşalım, sonra sen de mahcup olma!
Ogeday: Ama şu an bana ağır bir misyon yüklüyorsunuz. 
Acun Ilıcalı: Benim gözümde bu bütün sezonun en hayal kırıklığı günüdür. Bu yaşadığımızı ne biz yaşarız, ne de seyirciye yaşatırız.
Ogeday: Şu an bu eleştirinin bana ağır olduğunu düşünüyorum.
Acun Ilıcalı: Dediklerimin hepsinin arkasındayım.
Ogeday: Hava almaya çıkabilir miyim?
Acun Ilıcalı: Zaten yeteri kadar hava alacaksın! Boş ver, tut biraz daha kendini. 

 

 

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