Murat Dalkılıç'ı sinirlendiren Merve Boluğur ve Hande Erçel sorusu!

Doğu Yücel’in ‘Kimdir Bu Mitat Karaman’ kitabından uyarlanan, yönetmenliğini Süleyman Arda Eminçe’nin yaptığı sinema filmi 'Mitat'ın; teknik ve özel gösterimi Etiler'de bir sinemada yapıldı.

Başrolü Kadir Doğulu’nun canlandırdığı, kadrosunda Sinan Albayrak, Dilek Serbest, Beyti Engin, Bülent Çolak ve İpek Filiz Yazıcı gibi isimleri barındıran filmin gösterimine; ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç da katıldı.



Geccede magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, "İki tane albüm hazırlıyorum, uzun zamandır albüm yapmıyordum. Git gide büyüyoruz, yaş alıyoruz. Deneyim ve tecrübelerimiz de değişiyor. Bunları da deneyimleyip yeni halimi dinleyicilerime sunmak, tanıştırmak istiyorum" diye konuştu.



SİNİRLENDİREN SORU!

Ünlü isim, “Sosyal medyada bir kolaj dönüyor. Eski eşiniz Merve Boluğur ve daha sonra eski sevgiliniz Hane Erçel sizden sonra Hakan Sabancı ile bir ilişki yaşadı. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?” sorusu üzerine sinirlenerek; “Hep böyle yapıyorsunuz. Bu yüzden konuşmak istemiyorum!” dedi.