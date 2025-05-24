Müjde Ar’dan Yürek Burkan Çağrı: “Gazzeli Bir Çocuğa Koruyucu Anne Olmak İstiyorum”

Usta oyuncu Müjde Ar, Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmadı. Sanatçı, Gazzeli bir çocuğa koruyucu anne olmak istediğini açıkladı. Sosyal sorumluluğa dikkat çeken Ar, yaptığı açıklamada hem duygulandırdı hem de düşündürdü.

“Utan Dünya” Sözleriyle Tepkisini Dile Getirdi

İsrail'in Gazze'ye yönelik süregelen saldırılarına karşı tepkisini dile getiren Müjde Ar, binlerce çocuğun yaşamını yitirmesine sessiz kalmadı. “Dünyanın Gazze’deki olaylara sessiz kalmasına çok üzülüyorum” diyen Ar, yaşanan vahşetin dünya kamuoyunda yeterince yankı bulmamasından duyduğu hayal kırıklığını açıkça dile getirdi.

“Binlerce çocuk öldü, bir kısmı sakat kaldı. Savaş doymuyor, daha fazla çocuk ölecek belki de. Bana sorarsan dünya utanç içerisinde olmalı. ‘14 bin çocuk açlıktan ölecek!’ diye haberler çıkıyor. Elimizi kolumuzu bağlayıp seyredecek miyiz bu durumu?” diyerek yürek burkan bir çağrıda bulundu.

“Bir Çocuğun Hayatına Dokunmak İstiyorum”

Magazin Sortie sitesine verdiği röportajda duygularını paylaşan Müjde Ar, Gazzeli bir çocuğun hayatına gerçek anlamda dokunmak istediğini söyledi. “Henüz kanuni prosedürleri tam olarak bilmiyorum. Ama koruyucu anne olarak onun eğitiminden sağlığına kadar her şeyini karşılamak istiyorum” dedi.

Ayrıca, “İllâ ki bir çocuğu doğurarak anne olmak gerekmiyor. Bu noktada hepimize görevler düşüyor. İmkânı olan herkes bir çocuğa sahip çıkabilse dünya daha yaşanılır olur. Oturup televizyondan seyretmekle bir şey olmuyor” sözleriyle vicdanlara seslendi.

Sosyal Sorumluluk Mesajı Verdi

Müjde Ar’ın açıklamaları, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Hem sanat dünyasından hem de takipçilerinden destek mesajları geldi. Gazzeli çocukların yaşadığı zorlukları gündeme taşıyan bu anlamlı çıkış, toplumsal farkındalığın artmasına katkı sundu.