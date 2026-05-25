"Muhtemel Aşk" Dizisinin Çekimleri Başladı! İşte İlk Kareler...

Ekranların yeni favorisi olmaya aday "Muhtemel Aşk" dizisi için beklenen an geldi ve çekimler başladı! Show TV'de izleyiciyle buluşacak olan hem hikayesi hem de göz kamaştıran oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin setinden ilk kareler de paylaşıldı. Oyuncuların enerjisi sosyal medyada şimdiden büyük bir dalgalanma yarattı.

Yıldız Kadro İlk Kez Set Başında!

Başarılı yapımcı Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği MF Yapım imzalı "Muhtemel Aşk" nihayet motor dedi. Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu gibi son dönemin en popüler isimlerinin paylaştığı dizinin set fotoğrafları oyuncuların hayranlarını adeta ayağa kaldırdı.

Yönetmen koltuğunda usta isim Altan Dönmez'in oturduğu dizide karakterler de oldukça iddialı. Ayça Ayşin Turan'ı idealleri olan avukat Defne rolünde izleyeceğimiz dizide; Ekin Koç mimar Kadir'e, Feyyaz Şerifoğlu ise bir diğer hırslı mimar Tolga karakterine hayat verecek.

Ekranlara İlaç Gibi Gelecek Bir Romantik Komedi

Dizi, başarılı avukat Defne ile aynı büyük proje için karşı karşıya gelen iki yetenekli mimarın yollarının kesişmesiyle başlayan eğlenceli ve çekişmeli bir aşk hikayesini anlatıyor.

Kadrosu ise tam anlamıyla bir Şampiyonlar Ligi! Ana karakterlerin yanı sıra dizide Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Müge Bayramoğlu, Melis Minkari ve Bahtiyar Memili gibi birbirinden güçlü isimler yer alıyor. Sezonun en iddialı romantik komedisi olmaya aday "Muhtemel Aş" şimdiden yeni yayın döneminin en çok konuşulan işi olacağını kanıtladı.