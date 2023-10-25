Müge Anlı'daki Nevrigül Alan (Şirin) cinayetinde katil bulundu mu, kim öldürdü?

ATV ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı, Nevrigül Alan cinayetiyle gündemde. Bulunan cesediyle tüm dikkatleri üzerine çeken Nevrigül Alan'ın ailesi, programda çeşitli açıklamalar yapıyor. Ailenin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nazmiye Tutaner'in tepkileri ve iddiaları izleyicilerin merak konusu oldu. Nevrigül Alan (Şirin) cinayetinin detayları ve programdaki gelişmeleri derledik.

Nevrigül Alan Cinayeti Nasıl Gerçekleşti?

Müge Anlı'daki Nazmiye kimdir, olayı nedir? Nevrigül Alan (Şirin) cinayetinde katil bulundu mu, kim öldürdü? Bursa'nın Gemlik ilçesinde 2 Eylül Cumartesi günü kaybolan ve iki çocuğunun annesi olan 22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın kayboluşundan tam 47 gün sonra, 18 Ekim Çarşamba günü, ağacın altında asılı şekilde cansız bedeni bulundu. Nevrigül'ün son olarak telefonla görüştüğü kişi olarak bilinen ve sevgilisi olduğu iddia edilen Doğan Aydın, Nevrigül'ün cenazesinin bulunduğu zeytinliği gösterdi.

Nazmiye Tutaner'in Ablası Hakkındaki İddiaları

Nevrigül Alan'ın kardeşi Nazmiye Tutaner, programda ablası hakkında birçok iddiada bulundu. Nazmiye, ablasının farklı erkeklerle para karşılığında birlikte olduğunu, eniştesi Remzi'nin bu durumdan haberdar olduğunu ve Nevrigül'den bu sebeple para talep ettiğini iddia etti. Nazmiye, bir diğer iddiasında ise ablasının sevgilisi Doğan Aydın tarafından tecavüze uğradığını ve sonrasında cinayete kurban gittiğini söyledi.

Programdaki Şaşırtıcı Mesaj Olayı

Müge Anlı'nın popüler programında, güvenlik görevlisi Yılmaz'a Nazmiye Tutaner'den gelen mesaj, herkesi şaşırttı. Programda günlerdir masaya yatırılan Nevrigül Alan olayında, Nazmiye Tutaner'in sürekli olarak yeni iddialarda bulunması aileyi zor durumda bırakıyor. Nevrigül Alan'ın ailesi, Nazmiye'nin ablası hakkında gerçek dışı iddialarda bulunduğunu ve iftira attığını düşünüyor.