Müge Anlı Bursa Gemlik'te cansız bedeni bulunan Nevrigül Alan dosyasında şok iddialar

22 yaşındaki Nevrigül Alan, 45 gün sonra Bursa Gemlik'te cansız bedeniyle bulundu. Ailesi, kızlarının cinayete kurban gittiğine inanıyor. Müge Anlı'nın programında Nevrigül'ün son anları ve şüpheliler üzerine şok iddialar ortaya atıldı. 2 Eylül'de Bursa Gemlik'te kaybolan ve 45 gün boyunca haber alınamayan 22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın cansız bedeni bulundu. Acaba Nevrigül Alan cinayete mi kurban oldu?

Nevrigül'ün Ailesi Yardım İstedi

Nevrigül'ün annesi ve babası, kızlarından uzun süredir haber alamadıklarını dile getirerek Müge Anlı'nın programına başvurdu. Ailesi, Nevrigül'ün iki çocuğundan birinin babası olan eşiyle buluşmak için evden çıktığını ve bir daha dönmediğini ifade etti.

Nevrigül Alan'ın Şiddet Gördüğü İddiası

Nevrigül'ün babası, kızının 6 yıllık evliliğinde şiddet gördüğünü ve ölüm tehditleri aldığını aktardı. Öte yandan Nevrigül'ün annesi kızının hayatta olmadığından endişe ediyor.

Eşinden Şiddet İddiası ve Diğer İddialar

Nevrigül'ün damadının kızlarını süpürge ile dövdüğüne dair iddialar ortaya atıldı. Bir iddia da Nevrigül'ün, "Eğer başıma bir şey gelirse çocuklarım sana emanet" şeklinde bir arkadaşına mesaj attığı yönündeydi. Müge Anlı'nın programında yüzleşen taraflar birbirlerini suçladılar.

Remzi'nin Ailesinden Şok İddialar

Programda konuşan Remzi'nin ailesi, Nevrigül'ün erkek arkadaşının olduğunu iddia etti. Ailesinin bu iddialarına karşılık olarak, Nevrigül'ün ailesi ise Nevrigül'ün sadece mahalledeki Doğan isimli bir arkadaşı olduğunu, Remzi'ye inat olsun diye onun fotoğrafını gönderdiğini belirtti.

Nevrigül Alan'ın Son Anları

Nevrigül'ün en son görüştüğü Doğan, programda canlı yayına bağlanarak Nevrigül'le aralarında bir ilişki olmadığını belirtti. Nevrigül'ün kendi yaşamına son verebileceğini düşündüğü için onu aradığını belirten Doğan, bu durumu emniyet yetkililerine bildirmediği için eleştirilere maruz kaldı.

Nevrigül'ün Ölümü Üzerine Spekülasyonlar

Müge Anlı, Nevrigül'ün cinayet kurbanı olabileceği ve sonrasında ağaca asılmış olabileceğini iddia etti. Nevrigül'ün olayın ardından kaybolan Doğan'ın hareketleri de şüphe uyandırdı. Nevrigül'ün babası ise kızının cinayete kurban gittiğini ve kesinlikle intihar etmediğini belirtti.