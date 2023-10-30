Müge Anlı, Bedriye Kılıç dosyasında büyük itiraf! Tayfur Kılıç her şeyi tek tek anlattı

Müge Anlı'nın programında da yer bulan Bedriye Kılıç kayboluşunun ardında dikkat çeken ayrıntılar belirledi. Bedriye Kılıç, yaklaşık dört aydır kayıptı ve bu durum birçok kişinin merak konusu olmuştu. Eşi Tayfur Kılıç, eşinin kaybolmasından sonra Müge Anlı'nın programına başvurarak onun bulunmasını talep etmişti. Ancak, dramatik bir şekilde, Bedriye Kılıç'ın eşi tarafından öldürüldüğü anlaşıldı.

Eşinin İtirafı ve Cinayetin Detayları

Konya'nın Akşehir ilçesinden Tayfur Kılıç, eşinin kayboluşu üzerine polise başvurarak, onun kayıp olduğunu belirtmişti. Ancak polis çalışmaları sonucu eşi Bedriye'nin izine rastlanamadı. Bu gelişmeler sonrası çiftin yakınları, televizyon programlarına başvurarak yardım istedi. Ancak programda Tayfur Kılıç'ın tutarsız ifadeleri dikkat çekince, olayın seyri değişti. Kılıç, Konya'da otobüsle seyahat ederken gözaltına alındı. Sorgusu sırasında, eşini kıskançlık yüzünden boğarak öldürdüğünü ve cesedini Akşehir-Isparta yolundaki dağlık bir alana attığını itiraf etti.

Tayfur Kılıç'ın Açıklaması ve Polis İşlemleri

Tayfur Kılıç'ın sağlık kontrolü için götürüldüğü Konya Numune Hastanesi'nde, gazetecilerin "Neden öldürdünüz?" sorusuna "Namus meselesi" şeklinde yanıt verdi. Polis, cinayeti itiraf eden Tayfur Kılıç'ı olay yerine götürerek cesedin yerini tespit etmek için çalışma başlattı