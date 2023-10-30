Advert

Müge Anlı, Bedriye Kılıç dosyasında büyük itiraf! Tayfur Kılıç her şeyi tek tek anlattı

Akşehir'de kaybolan Bedriye Kılıç'ın eşi Tayfur Kılıç, eşini kıskançlık sebebiyle boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Bu dramatik olay, televizyon programlarına yansıyan bir kayıp vakası olarak başlamıştı. Müge Anlı Bedriye Kılıç bulundu mu? Bedriye Kılıç cinayetinde büyük itiraf!

Müge Anlı, Bedriye Kılıç dosyasında büyük itiraf! Tayfur Kılıç her şeyi tek tek anlattı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 30-10-2023 00:35

Müge Anlı'nın programında da yer bulan Bedriye Kılıç kayboluşunun ardında dikkat çeken ayrıntılar belirledi. Bedriye Kılıç, yaklaşık dört aydır kayıptı ve bu durum birçok kişinin merak konusu olmuştu. Eşi Tayfur Kılıç, eşinin kaybolmasından sonra Müge Anlı'nın programına başvurarak onun bulunmasını talep etmişti. Ancak, dramatik bir şekilde, Bedriye Kılıç'ın eşi tarafından öldürüldüğü anlaşıldı.

Eşinin İtirafı ve Cinayetin Detayları

Konya'nın Akşehir ilçesinden Tayfur Kılıç, eşinin kayboluşu üzerine polise başvurarak, onun kayıp olduğunu belirtmişti. Ancak polis çalışmaları sonucu eşi Bedriye'nin izine rastlanamadı. Bu gelişmeler sonrası çiftin yakınları, televizyon programlarına başvurarak yardım istedi. Ancak programda Tayfur Kılıç'ın tutarsız ifadeleri dikkat çekince, olayın seyri değişti. Kılıç, Konya'da otobüsle seyahat ederken gözaltına alındı. Sorgusu sırasında, eşini kıskançlık yüzünden boğarak öldürdüğünü ve cesedini Akşehir-Isparta yolundaki dağlık bir alana attığını itiraf etti.

Tayfur Kılıç'ın Açıklaması ve Polis İşlemleri

Tayfur Kılıç'ın sağlık kontrolü için götürüldüğü Konya Numune Hastanesi'nde, gazetecilerin "Neden öldürdünüz?" sorusuna "Namus meselesi" şeklinde yanıt verdi. Polis, cinayeti itiraf eden Tayfur Kılıç'ı olay yerine götürerek cesedin yerini tespit etmek için çalışma başlattı

Benzer Haberler
MasterChef All Star Türkiye'ye son veda eden isim belli oldu MasterChef All Star Türkiye'ye son veda eden isim belli oldu
Yargı 70. bölüm fragmanı izleyicileri heyecanlandırdı Yargı 70. bölüm fragmanı izleyicileri heyecanlandırdı
Dolar düştü mü son dakika? 29-30 Ekim Dolar neden düştü? Dolar düştü mü son dakika? 29-30 Ekim Dolar neden düştü?
31 Ekim Salı günü okullar tatil mi? 31 Ekim Salı okul var mı, yok mu? 31 Ekim Salı günü okullar tatil mi? 31 Ekim Salı okul var mı, yok mu?
Yarın Okullar Tatil mi? 30 Ekim Okul Var mı, Yok mu? Son Dakika Yarın Okullar Tatil mi? 30 Ekim Okul Var mı, Yok mu? Son Dakika
MEB 30 Ekim Pazartesi yarın okul ve üniversiteler tatil mi? Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise tatil mi? MEB 30 Ekim Pazartesi yarın okul ve üniversiteler tatil mi? Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise tatil mi?
ÇOK OKUNANLAR
Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?
  • 24-10-2023 14:16

Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!
  • 23-10-2023 13:03

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim
  • 27-10-2023 09:58

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim

Kalben ilginç dansına dair konuştu!
  • 24-10-2023 11:00

Kalben ilginç dansına dair konuştu! "Memelerini sallayınca..."

Can Yaman yorumlara fena sinirlendi: Size oradan ne oluyor!
  • 23-10-2023 11:38

Can Yaman yorumlara fena sinirlendi: Size oradan ne oluyor!