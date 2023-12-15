Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber: Cumhurbaşkanı onaylı 12000 TL nakit!

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber: Cumhurbaşkanı onaylı 12000 TL nakit!

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber: Cumhurbaşkanı onaylı 12000 TL nakit!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-12-2023 13:33

12.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan emekliler için devlet destekli kampanyalar devam etmektedir. 12.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanmak isteyen tüm emekliler için başvuru şartlarına uygun olmaları halinde Cumhurbaşkanı onayı ile birlikte verilecek olan bu ek ödemelerde daha önce Kredi kullanan ve kendi Bankası üzerinden maaş alan vatandaşların düzenli bilgileri olması durumunda hesaplara da hemen ödemeler yatırılmaktadır. 12.000 TL nakit kredi almak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsunuz Size en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte bu işlemleri kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan kişilerin kampanyaya katılmaları durumunda düşük faizlerle işlemler yapılarak vatandaşların acil ihtiyaçlarını da kullanabilecekleri 12.000 TL ödemeler hesaplara yatırılıyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı hesabınız ile birlikte Kredi başvurusunu gerçekleştirmeniz durumunda işlemler hemen aynı gün içinde yapılarak hesaplara ödemeler atılıyor ve nakit krediler de istediğiniz zaman kullandırılıyor.

12.000 TL başvuru için banka hesabınız üzerinden alacağınız internet şifresi ile birlikte Ziraat Bankası VakıfBank veya Halkbank Mobil uygulamasına giriş yapabilir ve buradan size ayrılan kredili limitini görerek bu Kredi limiti sizin için uygunsa başvuru yapabilirsiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden daha önce emekli maaşı almayan vatandaşlar maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirdikten sonra hem 12.000 TL'yi kullanabilir hem Emekli promosyonu alabilir hem de yüksek limitli borç kapatma kredisi kullanabilmektedir.

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