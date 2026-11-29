Şarkıcı Merve Özbey, 2025 yılında hayatını kaybeden yakın dostu Şimal’i bir kez daha duygusal sözlerle andı. Aradan aylar geçmesine rağmen arkadaşının yokluğunu hissetmeye devam eden Özbey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda özlemini dile getirdi. Ünlü şarkıcının sözleri, Şimal’i sevenleri ve bu acı kaybı unutmayan takipçilerini de duygulandırdı.

İki isim, geçmişte birlikte çalışmış ve zamanla aralarındaki bağı güçlü bir dostluğa dönüştürmüştü. Şimal’in vefatının ardından Merve Özbey, yaşadığı üzüntüyü sık sık paylaşmış, arkadaşına duyduğu özlemi dile getirmişti. Son paylaşımı da bu bağın hâlâ ne kadar derin olduğunu gözler önüne serdi.

“Sonrası Kocaman Bir Boşluk”

Sabah saatlerinde Şimal’i anan bir paylaşım yapan Merve Özbey, arkadaşına duyduğu özlemi şu sözlerle anlattı:

“Her an aklımdasın... Bu sabah seni çok özleyerek uyandım. Acıların dindi diye sevinebiliyorum.. Sonrası kocaman bir boşluk.”

Özellikle “Sonrası kocaman bir boşluk” sözleri, kaybın ardından yaşadığı duyguyu özetler gibiydi. Paylaşım kısa sürede çok sayıda etkileşim alırken, takipçiler de Özbey’in bu sözlerine duygusal mesajlarla karşılık verdi.

Şimal’in Zorlu Mücadelesi Hafızalarda

“Ucuz Roman”, “Ferman”, “Ağla Ağla” ve “Z Raporu” şarkılarıyla tanınan Şimal, yıllarca sağlık sorunlarıyla mücadele etti. 2021’de meme kanseri teşhisi konulan şarkıcı, tedavisinin ardından iyileştiğini açıklamıştı. Ancak 2024’te beyninde tümör tespit edilmesiyle yeniden zorlu bir sürece girdi.

Sekiz saat süren beyin ameliyatı geçiren Şimal, hastalığın ilerlemesi nedeniyle tedavi görmeye devam etti. 30 Mayıs 2025’te, henüz 39 yaşındayken hayatını kaybetti.

Merve Özbey, arkadaşının cenazesinde de onu yalnız bırakmamıştı. Son mesajı, Şimal’e duyduğu özlemin dinmediğini bir kez daha gösterdi.