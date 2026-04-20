Merve Özbey’den Örnek Davranış: Konser Alanı Kütüphaneye Dönüşecek!

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, geçtiğimiz hafta sonu Kıbrıs’ta yer alan Acapulco Hotel’de hayranlarıyla buluştu. Sahne performansı öncesinde kuliste basın mensuplarıyla bir araya gelen başarılı sanatçı, hem müzik kariyeri hem de sosyal sorumluluk projeleri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Özellikle son günlerde dijital platformlarda başlattığı anlamlı kampanya, magazin dünyasında ve eğitim camiasında büyük takdir topladı.

Bostancı Konseri İyilik Hareketine Dönüşüyor

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla dikkatleri üzerine çeken Merve Özbey, 25 Nisan tarihinde Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştireceği dev konser için hayranlarına özel bir çağrıda bulundu. Ünlü şarkıcı, konser alanına gelecek olan her hayranından yanında en az bir kitap getirmesini rica etti. Konser biletlerine olan ilginin çok yüksek olduğunu belirten Özbey, bu kalabalık kitleyi bir iyilik amacıyla birleştirmek istediğini vurguladı.

Köy Okullarına Kütüphane Müjdesi

Projenin çıkış noktasını ve detaylarını anlatan sanatçı, okuma alışkanlığının toplumun her kesimine yayılması gerektiğini savundu. Kendisinin de tutkulu bir okur olduğunu belirten Merve Özbey, toplanacak kitaplarla köy okullarına kütüphaneler kurmayı hedeflediklerini açıkladı. Bu anlamlı girişimin sadece bir konser etkinliğiyle sınırlı kalmayacağını, geniş kapsamlı bir eğitim desteğine dönüşeceğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Projeye Destek

Hazırladıkları projeyi resmi makamlara sunduklarını belirten Özbey, devletin bu konudaki yapıcı tutumuna dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşme sağladıklarını ve projenin onay aldığını müjdeleyen şarkıcı, "Sağ olsunlar kabul ettiler ve bize yol açtılar" diyerek teşekkürlerini sundu. "Okumayan çocuğumuz kalmasın" mottosuyla yola çıkan sanatçı, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü bu süreçte hayranlarının desteğine çok güvendiğini belirtti. Bostancı konseri, toplanan kitaplarla yüzlerce öğrencinin hayatına dokunacak bir eğitim köprüsü kurmaya hazırlanıyor.