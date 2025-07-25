Merve Boluğur’un Tekne Keyfi: Yaz Eğlencesi

Merve Boluğur, tekne turundan paylaştığı “Yaz eğlencesi” kareleriyle sosyal medyada beğeni topladı.

Merve Boluğur’un Tekne Keyfi: Yaz Eğlencesi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-07-2025 11:46

Merve Boluğur, tatiline hız kesmeden devam ediyor. Yaz sezonunu deniz ve güneşle değerlendiren ünlü oyuncu, mavi suların keyfini çıkarırken çekilen karelerini sosyal medya hesabında paylaşıyor. Son olarak tekne turuna çıkan Boluğur, yayınladığı fotoğraflarla takipçilerini mest etti.

Mavi Suların Tadını Çıkarıyor

Yoğun iş temposunun ardından tatil moduna giren Merve Boluğur, Bodrum’un ve Ege’nin büyüleyici koylarında tekne turuna çıktı. Yazın sıcak günlerini serin sularda geçiren Boluğur, denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkarıyor. Tatilinden kareleri takipçileriyle paylaşan oyuncu, enerjik ve pozitif haliyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Tekne içinden verdiği pozları “Yaz eğlencesi” notuyla paylaşan Boluğur, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Kısa sürede binlerce beğeni alan kareler, takipçileri tarafından övgü dolu yorumlarla karşılandı. Ünlü oyuncunun yaz tarzı ve enerjisi, hayranlarının beğenisini toplarken sezonun en çok konuşulan tatil paylaşımlarından biri oldu.

Hayranlarından Tam Not

Merve Boluğur, tatil paylaşımlarında doğallığı ve samimiyetiyle öne çıkıyor. Tekne turundaki neşeli anları sosyal medyada gündem olurken, oyuncunun yaz sezonuna damgasını vuran paylaşımları sevenlerini bir kez daha büyüledi.

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