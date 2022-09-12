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Gecce Magazin Haberleri

Merve Boluğur'un düğün tarihi belli oldu!

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Mert Aydın’dan evlilik teklifi alan Merve Boluğur’un düğün tarihi belli oldu. Çift, 2 Ekim’de Fuat Paşa Yalısı’nda dünyaevine girecek.

Merve Boluğur'un düğün tarihi belli oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-09-2022 16:57

Oyunculuğa ara vererek şarkıcılığa soyunun ve ilk şarkısını çıkartan Merve Boluğur, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Bir süredir Mert Aydın ile aşk yaşayan ünlü isim, nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

2 EKİM'DE EVLENİYORLAR!

İlişkilerini göz önünde yaşayan çift, geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı attı. 2 Eylül'de sevgilisinden evlilik teklifi alan ve mutluluğunu Instagram hesabından sevenleriyle paylaşan Boluğur, "I said yes kocam" notunu düştü. Çiftin merak edilen nikah tarihi de belli oldu. Boluğur ve Aydın çifti 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda nikah masasına oturacak. Çiftin nasıl bir düğün töreni planladığı ise henüz bilinmiyor.

 

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