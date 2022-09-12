Merve Boluğur'un düğün tarihi belli oldu!

Oyunculuğa ara vererek şarkıcılığa soyunun ve ilk şarkısını çıkartan Merve Boluğur, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Bir süredir Mert Aydın ile aşk yaşayan ünlü isim, nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

2 EKİM'DE EVLENİYORLAR!

İlişkilerini göz önünde yaşayan çift, geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı attı. 2 Eylül'de sevgilisinden evlilik teklifi alan ve mutluluğunu Instagram hesabından sevenleriyle paylaşan Boluğur, "I said yes kocam" notunu düştü. Çiftin merak edilen nikah tarihi de belli oldu. Boluğur ve Aydın çifti 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda nikah masasına oturacak. Çiftin nasıl bir düğün töreni planladığı ise henüz bilinmiyor.