Merve Boluğur'dan ekrana dönüş hazırlıkları!

DJ Mert Aydın ile 2 Ekim'de niksh masasına oturan, önceki gün sürpriz şekilde evliliğini bitirme kararı aldığını duyuran oyuncu Merve Boluğur, bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Tek başına alışveriş turuna çıkan güzel oyuncu, magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.



Siyah ağırlıklı tarzı ve neşeli halleriyle dikkat çeken ünlü oyuncu, yakın zamanda tekrar ekranlara dönebileceğini açıkladı.

Eşi Mert Aydın ile 23 Kasım Çarşamba günü boşanma davaları olduğunu belirten ünlü oyuncu, tüm bu yoğunluğun arasında bir taraftan da gelen senaryoları okuduğunu söyledi.