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Gecce Magazin Haberleri

Merve Boluğur'dan ekrana dönüş hazırlıkları!

Bir alışveriş merkezinde görüntülenen Merve Boluğur yakında ekranlara döneceğini söyledi. İşte detaylar...

Merve Boluğur'dan ekrana dönüş hazırlıkları!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-11-2022 13:45

DJ Mert Aydın ile 2 Ekim'de niksh masasına oturan, önceki gün sürpriz şekilde evliliğini bitirme kararı aldığını duyuran oyuncu Merve Boluğur, bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Tek başına alışveriş turuna çıkan güzel oyuncu, magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Siyah ağırlıklı tarzı ve neşeli halleriyle dikkat çeken ünlü oyuncu, yakın zamanda tekrar ekranlara dönebileceğini açıkladı. 

Eşi Mert Aydın ile 23 Kasım Çarşamba günü boşanma davaları olduğunu belirten ünlü oyuncu, tüm bu yoğunluğun arasında bir taraftan da gelen senaryoları okuduğunu söyledi.

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