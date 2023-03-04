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Gecce Magazin Haberleri

Merve Boluğur: Bugün konuşmak istemiyorum

Bebek'te magazin muhabirleriyle karşılaşan Merve Boluğur sorulara cevap vermedi.

Merve Boluğur: Bugün konuşmak istemiyorum
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-03-2023 16:53

Merve Boluğur önceki akşam bir arkadaşı ile Bebek Lucca’dan çıkarken objektiflere yakalandı. Boluğur, gazetecilerin sorularını şu sözlerle geri çevirdi: “İyi akşamlar. Bugün konuşmak istemiyorum.”

 

Oyuncu, taksiye binerek oradan uzaklaştı. 

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