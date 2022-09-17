Merve Boluğur: Aşk evliliği yapıyorum

Merve Boluğur ile nikah masasına oturmaya hazırlandığı DJ sevgilisi Mert Aydın, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda tartışırken görülmüştü. Çift, bu kez trafikte araçlarıyla seyir halindeyken objektiflere yansıdı.



"AŞK EVLİLİĞİ YAPIYORUM"

Muhabirlerin röportaj isteğini geri çevirmeyerek onlarla sohbet eden çift, "Güzel soru sorun, kavga etmeyelim. Ben evleniyorum. Mutlu mutlu sorular sorun. Kına olmayacak. Düğün tarihi ve yeri belli ama söyleyemem. Güzel bir şekilde hazırlanıyoruz. Çok detay vermeyelim. Kavga meselesine çok güldük. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Sevgi evliliği, aşk evliliği yapıyorum. Evlilik teklifi çok hoşuma gitti. Gayet güzeldi" dedi.





"BANA GÖRGÜSÜZLÜK GİBİ GELİYOR"

Boluğur, yüzüğünü görmek isteyen basın mensuplarının ricasını geri çevirdi. Konuyla alakalı konuşan Merve Boluğur, "Hiç sevmem. Görgüsüzlük gibi geliyor bana, yüzük işte..." ifadelerini kullandı.

Boluğur, gazetecilerin, "Evlilik teklifi aldığınızda ayağa kalkmadığınız için eleştiriler oldu" sözlerine ise gülümsemekle yetindi. Çift, ardından muhabirlere teşekkür ederek, hızla oradan ayrıldı.