Mert Demir'den Serenay Sarıkaya'ya "Ateşe Düştüm" Dedirten Romantik Jest!

Mert Demir ve Serenay Sarıkaya aşkında son durum ne? Mert Demir'in havalimanındaki açıklamaları ve Serenay Sarıkaya için her sabah yaptığı romantik jestin detayları haberimizde...

Mert Demir’den Serenay Sarıkaya’ya
Yayın Tarihi : 06-02-2026 10:33

Magazin dünyasının en popüler çiftlerinden Mert Demir ve Serenay Sarıkaya, haklarında çıkan "reklam aşkı" iddialarına en romantik yanıtları vermeye devam ediyor. Son olarak havalimanında objektiflere yansıyan Mert Demir, sevgilisine olan hayranlığını ve her sabah tekrarladığı aşk dolu ritüelini anlattı.

Demir, sevgilisi için "Serenay'ı beğenmeyen var mı? Benim için Türkiye'nin en güzel kadını" dedi.

Her Sabah Kahve ve Çiçek Ritüeli

Mert Demir, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Serenay Sarıkaya ile olan günlük rutinlerine dair kalpleri ısıtan bir itirafta bulunmuştu. Başarılı müzisyen, ilişkisindeki romantizmi şu sözlerle özetledi:

"Her sabah Serenay için iki kahve ve taze çiçek alırım."

Bu açıklama, sosyal medyada "Yılın sevgilisi" yorumlarını beraberinde getirirken, Demir'in havalimanındaki neşeli ve aşık tavırları da dikkatlerden kaçmadı.

"Reklam Aşkı" İddialarına Fotoğraflı Cevap

İlişkilerinin ilk gününden beri bir proje olduğu iddia edilen çift, bu söylentilere kulak asmadan birlikteliklerini sürdürüyor. Sık sık bir araya gelen ve sosyal medyada romantik kareler paylaşan ikili, her defasında aşklarının gerçekliğini kanıtlıyor.

  • Sosyal Medya Etkisi: Çiftin birlikte paylaştığı her fotoğraf kısa sürede beğeni rekorları kırarken, Mert Demir’in Serenay Sarıkaya’ya olan bakışları hayranları tarafından "Aşkın en saf hali" olarak tanımlanıyor.

  • Havalimanı Şıklığı: Yoğun konser takvimine rağmen Serenay Sarıkaya'ya vakit ayırmayı ihmal etmeyen Mert Demir, muhabirlerin aşk sorularına gülümseyerek yanıt vermeyi tercih ediyor.

