Melisa Döngel Estetiğe Doymadı Yaptığı Yorum İse 'Egoistim...'

Güzel fiziği ve oyunculuğu ile gündemden düşmek bilmeyen isim Melisa Döngel, son zamanlarda estetiğin dozunu fazla kaçırması ile de çok konuşuluyor.

Kendi ile barışık bir insan olduğunu açıklayan Döngel, çenesini ve elmacık kemiğini beğenmediğini dile getirerek, sadece o kısımları doldurdum dedi. Melisa Döngel, Sergen Yalçın ile yaşadığı aşk bir yana son zamanlarda estetikleri ile de gündemde.

Estetik ile alakalı kendisine yöneltilen soruları içtenlikle cevaplayan Döngel, kendini her hali ile sevdiğini belirtti ve estetiklerden memnun olduğunu açıkladı.

Magazin gündeminden düşmek bilmeyen Melisa Döngel, 'Sadece estetik harikası' yorumlarına sert bir cevap vererek son noktayı koydu. Döngel kendisine estetik yaptırdığı için yorum yapan insanlara; "Egoistçe olacak ama kendimi çok seviyorum." dedi.

Sosyal medya hesabından yanıt veren Döngel; "Kendimle barışık bir insanım. Sevmediğim bir çenem, bir elmacık kemiğim vardı, sadece onları doldurdum" şeklinde açıklamasına devam etti.