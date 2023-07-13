Mehmet Ali Erbil'den tepki çeken cinsel ilişki itirafı: "20 yaşında kızla..."

Ünlü televizyon sunucusu Mehmet Ali Erbil, katıldığı Haber Bahane programında yaptığı cinsel itiraf nedeniyle sosyal medyada büyük tepki topladı. Programın sunucusu Gökay Kalaycıoğlu'nun "Cinsel anlamda sağlıklı mısın?" sorusu üzerine Erbil'in verdiği cevap, şaşkınlık yarattı.

Mehmet Ali Erbil, programa konuk olduğu sırada "Allah'ıma şükür. Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim. Ben andropoza girmedim, benim cinselliğim devam ediyor" şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu sözleriyle, genç bir kadınla ilişki yaşayabileceğini ima etti.

Sosyal medyada bu sözler hızla yayıldı ve kullanıcılar arasında büyük bir tartışma başladı. Çoğu kişi, Erbil'in bu sözlerini kabul edilemez ve rahatsız edici buldu. Bazıları ise kendi yaşına uygun biriyle birlikte olması gerektiğini vurguladı ve eleştirilerini dile getirdi.

Mehmet Ali Erbil, son dönemde çeşitli taciz davaları ve tartışmalı açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Bu nedenle, bu cinsel itirafıyla birlikte tepkilerin daha da artması kaçınılmaz oldu. Kullanıcılar, sosyal medya platformlarında Erbil'in açıklamalarını sert bir şekilde eleştirdi ve kendisine olan tepkilerini dile getirdi.