Mazlum Çimen'den Almanya'da masalsı bir konser

Mazlum Çimen kariyerinin en büyük konserlerinden birine daha imzasını attı. Bugüne kadar ürettiği dizi müziklerini farklı atmosferde yeniden yorumlayan Mazlum Çimen, senfonik konseri için sıkı ve uzun bir hazırlık süreci geçirdi.

Almanya Rheinlandpfalz Staats Philharmoni Orkestrası ve Uwe Sandner şefliğinde 28 Kasım 2024 tarihinde RosenGarten Mannheim'da sahneye çıkan Mazlum Çimen, iki saat boyunca nefes kesici bir performans sergiledi.

Oldukça heyecanlandığını ve bu hayalini hayata geçirmenin gururunu yaşadığını dile getiren Çimen, şarkılarını dev senfoni orkestrası ile bambaşka bir lezette dinleyicisinin beğenisine sundu.

Mazlum Çimen bu proje ile ilgili olarak şunları söyledi: