Mazlum Çimen'den Almanya'da masalsı bir konser

Almanya Rheinlandpfalz Staats Philharmoni Orkestrası ve Uwe Sandner şefliğinde 28 Kasım 2024 tarihinde RosenGarten Mannheim'da sahneye çıkan Mazlum Çimen, iki saat boyunca nefes kesici bir performans sergiledi.
Oldukça heyecanlandığını ve bu hayalini hayata geçirmenin gururunu yaşadığını dile getiren Çimen, şarkılarını dev senfoni orkestrası ile bambaşka bir lezette dinleyicisinin beğenisine sundu.
Mazlum Çimen bu proje ile ilgili olarak şunları söyledi:
"Bugüne kadar yapmış olduğumuz dizi ve film müziklerinin temalarının, klasik batı sazlarıyla düzenlemesi, Almanya'da Filarmoni orkestrası ile icra edilmesi ve müziğimize kendi enerjilerini de katmış olmaları bizim için ayrı bir önem teşkil ediyor. Avrupa'da kültürlerarası bu yolculuğa, melodiler olarak da farklı bir katkı sunmuş olduk. Bu konserlerin devamı da Avrupa'da olacağı için çok mutluyuz"