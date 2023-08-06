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Mal varlığını ona bırakacağını söylemişti! İbrahim Tatlıses o isimle mi evlenecek?

7 çocuğu olan 71 yaşındaki türkücü İbrahim Tatlıses son olarak evlilik paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Tatlıses'in kiminle evleneceği merak konusu oldu. Herkesin aklına bir süre önce ayrıldığı ancak unutamadığı kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya geldi.

Mal varlığını ona bırakacağını söylemişti! İbrahim Tatlıses o isimle mi evlenecek?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Türk müziğinin ünlü isimlerinden İbrahim Tatlıses, özel hayatıyla sık sık gündeme gelen bir sanatçı. Kendisi daha önce birçok ünlü isimle evlilik yaşamış ve bir süre önce Gülçin Karakaya ile olan ilişkisiyle de gündeme gelmişti. Ancak ilişkileri bir dönem sona ermişti. Şimdi ise İbrahim Tatlıses, evlenme ihtimali hakkında ilginç açıklamalarda bulunarak tekrar gündeme geldi.

Ünlü türkücü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Her an bir sürpriz evlilik yapabilirim çok uzak değil" ifadelerini kullanarak dikkatleri üzerine çekti. Bu açıklama, Tatlıses'in özel hayatına dair yeni gelişmeleri düşündürdü.

Daha önce Gülçin Karakaya ile ilişkisinin sona erdiğini açıklayan Tatlıses, onunla barışmak için de çaba harcamıştı. İbrahim Tatlıses, sevgilisini unutamadığını ve onunla evlenmeyi planladığını ifade etmişti. Kendisinin "müstakbel eşi" olarak nitelendirdiği Gülçin Karakaya için önemli adımlar atmış ve ona ev ve araba gibi hediyeler alarak niyetini göstermişti.

Tatlıses'in bu açıklamaları, hayranlarını heyecanlandırdı ve sosyal medyada geniş yankı buldu. İbrahim Tatlıses'in gelecekteki evlilik planları ve özel hayatı, medya ve halk tarafından yakından takip edilmeye devam edecek gibi görünüyor.

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