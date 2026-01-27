Londra’da "Bakıcı" Krizi! Hande Erçel Teyzelikten İstifa Etti

Dünyaca ünlü oyuncu Hande Erçel, ablası Gamze Erçel, eniştesi Caner Yıldırım ve biricik yeğeni Mavi ile birlikte çıktığı Londra tatilinde eğlenceli anlara imza attı. Aile saadetinin tavan yaptığı tatilde, enişte Caner Yıldırım’ın esprili paylaşımı sosyal medyayı kırdı geçirdi.

"Teyze Değil, Kurtarıcı!"

Çocuklu tatillerin zorluğuna dikkat çeken Caner Yıldırım, Hande Erçel’in yeğeni Mavi ile yakından ilgilendiği anları bir videoda topladı. Yıldırım, videoyu şu efsane tavsiyeyle paylaştı:

"Çocukla tatile giderken yanınıza almanız gereken en önemli şey: Bir adet teyze!"

Videoda Hande Erçel’in profesyonel bir bakıcı edasıyla yeğeniyle ilgilendiği, ardından "görevini tamamlamış" bir şekilde bavulunu alıp uzaklaştığı anlar izleyenleri gülümsetti.

Hande Erçel’den Cevap Gecikmedi: "İstifa!"

Eniştesinin bu esprili "bakıcı" göndermesine Hande Erçel de aynı tonda karşılık verdi. Paylaşımın altına yorum bırakan güzel oyuncu, "Teyzesi istifa..." diyerek tatildeki zorlu mesaisine esprili bir son nokta koydu.

Mavi ve Teyzesinin Ayrılmaz Bağı

Hande Erçel, her fırsatta yeğeni Mavi’ye olan düşkünlüğünü dile getiriyor. Londra sokaklarında stil ikonu gibi dolaşan Erçel, tatil boyunca sadece bir teyze değil, aynı zamanda Mavi’nin en iyi oyun arkadaşı olduğunu da kanıtladı. Takipçileri videoya; "Dünyanın en şanslı yeğeni Mavi", "Hande bakıcılık yapsa maaşını kimse ödeyemez" gibi binlerce yorum yağdırdı.