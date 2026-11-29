Şarkıcı Linet, Beşiktaş’ın İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan’da oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşanan olaylarla ilgili sessiz kalmadı. Önceki akşam Ataköy Sheraton Otel’de sahneye çıkmaya hazırlanan sanatçı, konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Karşılaşma sırasında Filistin bayrağı açan Türk taraftarlara yapılan sert müdahaleye tepki gösteren Linet, sporda şiddetin yerinin olmadığını söyledi. Sanat ve sporun insanları bir araya getirmesi gerektiğini vurgulayan şarkıcı, yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Linet, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Şiddetin spora bulaştığını görmek çok acı. Sanat ve spor, barışın ve kardeşliğin simgesidir. Hep temiz kalmalı. Dilerim bir daha böyle bir şey yaşanmaz.”

“Beşiktaş Taraftarının Duruşunu Kutluyorum”

Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarının davranışına da değinen Linet, taraftarların gösterdiği duruşu takdir etti. Şarkıcı, Filistin davası için sergilenen bu tavrı onurlu bulduğunu belirterek yaşanan müdahale nedeniyle taraftarlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Linet’in bu sözleri, maçta yaşanan olayların ardından yaptığı dikkat çekici açıklamalar arasında yer aldı.

Gazze’de Yaşananlara Tepkisini Açıkça Dile Getirdi

Linet’e Gazze’de yaşananlarla ilgili düşünceleri de soruldu. Sanatçı, bu konuda oldukça net konuştu ve yaşananlara karşı tavrını açıkça ortaya koydu.

“Gazze’de yapılan soykırımı lanetliyorum. Bu, insan olan herkesin söylemesi gereken bir şey. Önce insanım ve zulüm bizdense, ben bizden değilim” diyen Linet, sözleriyle insan olmanın her türlü kimliğin önünde geldiğini vurguladı.

Yahudi kökenli bir şarkıcı olan Linet’in açıklamasında özellikle insanlık ve vicdan vurgusu öne çıktı. Sanatçı, Gazze’de yaşananlara karşı tepkisini dile getirirken Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına da desteğini yinelemiş oldu.