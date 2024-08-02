Kutsal Damacana 5 geliyor!

Başarılı komedyen Şafak Sezer’in 'Papaz Fikret' karakterini canlandırdığı efsane serinin yeni filmi "Kutsal Damacana 5-Zombi"nin çekimleri başladı. Pandemi sonrası vizyona giren ve art arda rekorlara imza atan serinin dördüncü filminin ardından, beşinci filmde Sezer’e, Asım karakterine hayat veren Ersin Korkut eşlik edecek.

Yeni filmde, Fikret, Asım ve Artin, ezeli düşmanları 'İblis'in kurduğu yeni bir oyunla mücadele edecek. Bu kez ekip, İblis'in dünyaya yaydığı virüsle oluşturduğu zombi ordusuyla savaşacak.

Senaryosunu Şafak Sezer’in yazdığı ve yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği "Kutsal Damacana 5-Zombi", Poll Films tarafından hayata geçiriliyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Kamil Çetin oturuyor. "Kutsal Damacana 5-Zombi", 17 Ocak 2025'te vizyona girmesi planlanıyor.