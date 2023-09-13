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Kuruçeşme'de Ebru Yaşar fırtınası

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde önceki akşam binlerce müzikseveri ağırladı. Biletleri günler öncesinde tükenen konserde Ebru Yaşar geçmişten günümüze hit olan repertuarı ile yine unutulmaz bir müzik akşamı yaşattı. Konserde modacı Pınar Kerimoğlu imzalı iki kıyafet taşıyan Yaşar, zarafeti ve güzelliği ile büyülerken tam not aldı. Yaşar’a konsere özel dansçılar eşlik ederken, ritim davul şovla seyirciler konser başlamadan coştu.

Kuruçeşme'de Ebru Yaşar fırtınası
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 13-09-2023 17:25

 

"YİNE HEYECANLIYIM"

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularına yanıt veren Ebru Yaşar, "Gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Her sahnemde olduğu gibi yine heyecanlıyım. Seyirci ile buluşmak bana büyük mutluluk veriyor." diyerek mutluluğunu ve heyecanını dile getirdi. Sahne kıyafeti ve takıları ile dikkatleri üzerine çeken Yaşar, "Doğu ve Batı sentezi yaptım. Sevgili Pınar Kerimoğlu, elbisemi dikti. Kayınvalidem tarafı da takılarımı gönderdi." dedi.

"BEŞ GÜN SERUM ALDIM"

Geçtiğimiz haftalarda tatile giden ve ardından rahatsızlanan Ebru Yaşar, "İlk günler çok güzeldi, tatilim gayet güzel gidiyordu ama çok hasta oldum. Havaların tutarsızlığı biraz kötü etkiledi. 5 gün serum aldım. Bir konserimi ertelemek zorunda kaldım." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

"KIŞ AYLARINDA ALBÜM GELİYOR"

Yeni albüm çalışmaları devam eden Yaşar’a  Bu akşam özel bir şarkı sürprizi olacak mı burada sorusu yöneltilirken, “ Bugün burada sürprizim olmayacak çünkü yer kalmıyor. Kendi hit şarkılarımı söylüyorum burada. Bir kaç tane de arkadaşlarımın şarkılarına yer verdim. Ama şunun müjdesini vereyim. Kış aylarında albüm geliyor." diyerek hazırlık aşamasında olduğunu dile getirdi.

Konsere Özge Ulusoy, Ahmet Güneştekin, Aşkım Kapışmak, Nagihan Karadere ve Hande Sarıoğlu gibi tanınmış isimler geldiler.

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