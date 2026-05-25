Kızıl Goncalar'dan Mercan Köşk'e Transfer!

Yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ederken televizyon dünyasından bomba bir transfer haberi daha geldi! Atv'nin yeni yayın dönemindeki en iddialı projelerinden biri olan "Mercan Köşk"ün kadrosuna son dönemin parlayan yıldızlarından Zehra Kelleci dahil oldu. Güçlü prodüksiyonuyla dikkat çeken dizide taşlar yerine oturmaya başladı.

Geri Sayım Başladı

Faro ve Sinehane ortak yapımı olan "Mercan Köşk" dizisinde takvim netleşti. Yıldız kadro bugün yapılacak okuma provasında ilk kez yan yana gelecek. Hazırlıkları son sürat devam eden dizinin, haziran ayının ilk haftasında motor demesi ve çekimlere başlaması planlanıyor.

Atv ekranlarında seyirciyle buluşacak dizinin kadrosu zaten tam bir Şampiyonlar Ligi! Başrollerde Hafsanur Sancaktutan "Cemre", Kubilay Aka "Aras", usta oyuncu Mehmet Özgür "Esved" ve Zeyno Eracar "Behiye" karakterleriyle karşımıza çıkacak.

Zehra Kelleci, Kızıl Goncalar'dan Sonra Yeni Rolüyle Ters Köşe Yapacak

Çekimleri Tarsus'ta başlayıp hikayenin gidişatına göre Kıbrıs'a da uzanacak olan diziye katılan Zehra Kelleci şimdiden büyük merak uyandırdı. "Kızıl Goncalar" dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan başarılı genç oyuncu bu kez "Gülcan" karakterine hayat verecek.

Kızılhan ve Hozan ailelerinin bitmek bilmeyen çatışmalarını anlatacak olan dizide Kelleci Hozan ailesinin dul gelini olarak izleyici karşısına çıkacak. Canlandıracağı bu kritik rolle hikayedeki tüm dengeleri değiştirmeye hazırlanan genç oyuncunun bu transferi yeni sezon öncesi dizi dünyasının en çok konuşulan kulis haberi oldu bile.