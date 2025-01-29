Kalben, Avrupa'da Kalpleri Fethetti!

Stuttgart, Frankfurt, Antwerp, Eindhoven, Amsterdam ve Rotterdam olarak ilk serisi tamamlanan konserlerde, sevenleri şarkılarına eşlik ettiler. Yıllardır hafızalara kazınan “Yara”, “Düşünürüm, “Çek” gibi ikonikleşmiş hitlerine sevenlerinin eşlik etmesi ile muhteşem anlar yaşandı.

Ekibinin sürpriziyle, doğum gününü de sahnede kutlayan Kalben:

“ Henüz yaşanmamış her şeye dair umut doğuyor içimde. Umut doğuruyorsunuz şarkıların içinde. Kalbim sizlerle şifalanıyor” dedi. Sevenlerinden gelen hediyeleri de sahneden paylaştı.

Kalben yurt dışı turnesinin ikinci etabına, Mart ayında, Kıbrıs ve İngiltere konserleri ile devam edecek.