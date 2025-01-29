Kalben, Avrupa'da Kalpleri Fethetti!

Kalben, 2025 yılına hızlı bir giriş yaparak, geniş bir Avrupa konser turu ile başladı. Almanya, Belçika, Hollanda’da gerçekleşen konserlere sevenlerinin ilgisi yoğundu.

Kalben, Avrupa'da Kalpleri Fethetti!
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 29-01-2025 18:07

Stuttgart, Frankfurt, Antwerp, Eindhoven, Amsterdam ve Rotterdam  olarak ilk serisi tamamlanan konserlerde, sevenleri şarkılarına eşlik ettiler.  Yıllardır hafızalara kazınan “Yara”, “Düşünürüm, “Çek” gibi ikonikleşmiş hitlerine sevenlerinin eşlik etmesi ile muhteşem anlar yaşandı.

Ekibinin sürpriziyle, doğum gününü de sahnede kutlayan Kalben:

“ Henüz yaşanmamış her şeye dair umut doğuyor içimde. Umut doğuruyorsunuz şarkıların içinde. Kalbim sizlerle şifalanıyor” dedi. Sevenlerinden gelen hediyeleri de sahneden paylaştı.

Kalben yurt dışı turnesinin ikinci etabına, Mart ayında, Kıbrıs ve İngiltere konserleri ile devam edecek.