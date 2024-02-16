Jabbar'dan yeni şarkı: “Canımsın Sen”

Sevilen sanatçı Jabbar, müzikseverlerin uzun zamandır beklediği yeni şarkısı "Canımsın Sen"i Universal Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda dinleyicilerle buluşturdu. Bu yeni şarkı, Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Sezen Aksu'nun en sevilen eserlerinden biri olan "Canımsın Sen"e Jabbar'ın karakteristik sesi ve kendine özgü müzik tarzıyla yeni bir yorum getiriyor.

Sezen Aksu'nun unutulmaz eserlerinden birinin Jabbar'ın yorumuyla yeniden hayat bulması, müzikseverler arasında büyük bir heyecan yarattı. Jabbar'ın "Canımsın Sen" şarkısındaki performansı, Sezen Aksu'nun izinden giderek kendi yorumunu katmasıyla öne çıkıyor.

Universal Music Türkiye'nin desteğiyle yayınlanan "Canımsın Sen", Jabbar hayranlarını ve Türk pop müziği tutkunlarını yeni bir müzik deneyimiyle buluşturuyor. Bu özel işbirliği, müzik dünyasında heyecanla karşılanırken, Jabbar'ın takipçileri yeni şarkısıyla büyük bir ilgiyle karşılanacağını şimdiden belirtiyor.