"İyiyim" Mesajı Sevenlerini Rahatlattı: Aslı Bekiroğlu Hastane Odasından Paylaştı.

Ekranların neşeli tavırlarıyla tanınan ismi Aslı Bekiroğlu, yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü zorlu sağlık mücadelesinde kritik bir eşiği daha atlattı. Toplamda 6 ameliyat geçirdiğini daha önce kamuoyuyla paylaşan ünlü oyuncu, planlanan 7. operasyonunu da başarıyla tamamladı.

Hastane Odasından Gülümseyen Poz

Ameliyat sonrası hastane yatağından ilk karesini paylaşan Bekiroğlu'nun yorgun olduğu gözlense de yüzündeki gülümseme hayranlarına moral verdi. Boynundaki medikal cihazlar ve parmağındaki oksijen ölçüm cihazıyla dikkat çeken oyuncu, paylaşımına şu notu düştü:

"İyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim. İyiyim."

"Ölüm Riski Atlattım" Demişti

Aslı Bekiroğlu’nun yaşadığı bu süreç, yaklaşık iki yıl önce basit bir miyom ameliyatı ile başlamış ancak sonrasında gelişen komplikasyonlar durumu ciddi bir boyuta taşımıştı.

Zorlu Mesai: Oyuncu daha önce yaptığı açıklamalarda, 8-9 saat süren ağır operasyonlar geçirdiğini ve hayati tehlike atlattığını ifade etmişti.

Hukuki Süreç: Yaşanan tıbbi aksaklıklar nedeniyle hukuki haklarını arayacağını belirten Bekiroğlu, fiziksel ve psikolojik olarak çok yıprandığını ancak pozitif kalmaya çalıştığını vurgulamıştı.

Tedavi Süreci Devam Ediyor

Son paylaşımıyla birlikte planlanan ameliyatlarından birini daha geride bırakan oyuncunun, bir süre daha hastanede gözetim altında tutulacağı ve tedavisinin devam edeceği öğrenildi. Binlerce takipçisi ve sanatçı dostu, Bekiroğlu’nun fotoğrafının altına destek mesajları yağdırdı.