İstanbul Hande Yener'in Tesiri Altında

Konser boyunca sevilen hit şarkılarının yanı sıra sürpriz parçalar da seslendiren Yener, 2012 yılında grup Seksendört ile seslendirdiği "Rüya" şarkısına şarkıcı Alex ve vokalistlerinden Berkay ile düet yaptı. Müzik, stil ve sahne şovlarının birbirini tamamladığı büyük gecede dinleyiciler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Sahne kostümleriyle her seferinde gündeme damgasını vuran Yener, yine geleneği bozmadı. Tül detaylı eteği, kısa avantgart tarzdaki ceketi ve pembe saçları ile Hande Yener, baştan aşağı yine farkını ortaya koydu.

HANDE YENER'DEN GENÇ KIZLARA ANLAMI TAVSİYELER!

Kariyerinin farklı dönemlerinden seçtiği “Kırmızı”, “Sopa”, “Sen Yoluna Ben Yoluma”, “Yalanın Batsın" gibi eserleri seslendiren Hande Yener, sevenleriyle kurduğu güçlü bağ ve samimi sohbeti ile de dikkat çekti.

7'den 77'ye yoğun katılımın yaşandığı gecede Hande Yener stillerine kayıtsız kalamadığı iki minik hayranını sahneye çıkardı. Minik hayranlarının kendisine özel çizdikleri resimleri tüm salonla paylaşan Yener, kız çocuklarının yeteneklerini tebrik ederek kendilerine teşekkür etti. Genç kızlara da tavsiyeler veren Yener; "Kendinize değer verin ve bunu başkasından beklemeyin. İki tane bakışa kanmayın, milyon tane bakış var. Sonra üzülüp kendinizi sadece telefonlarınıza veriyorsunuz, sosyalleşmiyorsunuz. Hande ablanız size bunları yasakladı. Size ödev veriyorum; bu şarkıyı sık sık dinleyin ve benimseyin." sözlerinin ardından "Mor" şarkısını seslendirdi.