İsmail Özkan’ın Yeni Şarkısı “Yansın İstanbul” Yayında!

Sözü ve bestesi Sezen Aksu’ya ait olan şarkıya yeni bir düzenlemeyle tekrardan hayat veren İsmail Özkan’ın klibi de oldukça merak uyandırıyor. Çekimlerde sanatçıya ünlü oyuncu Tamer Levent eşlik ediyor. Üstelik yönetmen koltuğunda da kendisi oturuyor. İstanbul gibi, iki yakası bir araya gelmeyen aşıkları anlatan Tamer Levent, geçmişe bir yolculuk yapıyor. Yanan İstanbul olmasa da, aşıkların kalbinin bir yangın yeri olduğu gerçeğiyle bizleri baş başa bırakmaya hazırlanan İsmail Özkan’ın yeni şarkısı Avrupa Müzik markasıyla 5 Mayıs Cuma günü tüm dijital müzik mağazalarında yerini aldı!