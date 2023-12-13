İsmail Hacıoğlu'nun Gazze tepkisi: 'Takipten çıkın'

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail'in Gazze'deki katliamlarına karşı duyduğu tepkiyi sosyal medya hesabından ifade etti. Hacıoğlu'nun paylaşımı, bazı takipçileri tarafından eleştiri aldı.

"TAKİPTEN ÇIKABİLİRSİNİZ"

Hacıoğlu, sosyal medya hesabında, "'Niye sürekli Filistin mesajları paylaşıyorsun, bıktık' diyen dostlarım, ben gelişmeler karşısında iç huzur bulamıyorum. Anlayışınıza saygı duyarım, takipten çıkabilirsiniz. Kusura bakmayın" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.