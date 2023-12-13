İsmail Hacıoğlu'nun Gazze tepkisi: 'Takipten çıkın'

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail'in Gazze'deki katliamlarına karşı duyduğu tepkiyi sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçilerinden gelen eleştirilere karşı ise "Kafamı yastığa rahat koyamıyorum. Özür dilerim, takipten çıkabilirsiniz" şeklinde tepki gösterdi.

İsmail Hacıoğlu'nun Gazze tepkisi: 'Takipten çıkın'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-12-2023 10:05

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail'in Gazze'deki katliamlarına karşı duyduğu tepkiyi sosyal medya hesabından ifade etti. Hacıoğlu'nun paylaşımı, bazı takipçileri tarafından eleştiri aldı.

"TAKİPTEN ÇIKABİLİRSİNİZ"

Hacıoğlu, sosyal medya hesabında, "'Niye sürekli Filistin mesajları paylaşıyorsun, bıktık' diyen dostlarım, ben gelişmeler karşısında iç huzur bulamıyorum. Anlayışınıza saygı duyarım, takipten çıkabilirsiniz. Kusura bakmayın" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

Benzer Haberler
Diziye Katılınca Dengeleri Değiştirdi! Sakla Beni'ye Yeni İsim! Diziye Katılınca Dengeleri Değiştirdi! Sakla Beni'ye Yeni İsim!
Dizide Ortalık Karıştı! Ben Bu Cihana Sığmazam'a Yeni Oyuncu Geliyor... Dizide Ortalık Karıştı! Ben Bu Cihana Sığmazam'a Yeni Oyuncu Geliyor...
Kızılcık Şerbeti'nde Yeni Düğün! Alev ve Abdullah İçin Evlilik Zamanı! Kızılcık Şerbeti'nde Yeni Düğün! Alev ve Abdullah İçin Evlilik Zamanı!
Danla Bilic'in yatak pozu olay yarattı Danla Bilic'in yatak pozu olay yarattı
Zeynep Bastık 'Yanıyorum' dedi, paylaşıma beğeni yağdı Zeynep Bastık 'Yanıyorum' dedi, paylaşıma beğeni yağdı
'Herkesi yüzüstü bıraktın' dedi, Özge Özpirinçci'den cevap gecikmedi! 'Herkesi yüzüstü bıraktın' dedi, Özge Özpirinçci'den cevap gecikmedi!
ÇOK OKUNANLAR
“Kirli Sepeti” dizisine sürpriz bir isim daha katılıyor
  • 13-12-2023 11:14

“Kirli Sepeti” dizisine sürpriz bir isim daha katılıyor

Yüsra Geyik: Zamlardan dolayı taşınamıyorduk ama...
  • 13-12-2023 11:44

Yüsra Geyik: Zamlardan dolayı taşınamıyorduk ama...

50 bin TL kredi faizsiz verilecek, Bugünden itibaren bankaya koşan yaşadı
  • 15-12-2023 13:06

50 bin TL kredi faizsiz verilecek, Bugünden itibaren bankaya koşan yaşadı

Benzin ve Motorin Çok Ucuzladı! 15 Aralık Akaryakıt Fiyat Listesi Duyuruldu!
  • 15-12-2023 17:27

Benzin ve Motorin Çok Ucuzladı! 15 Aralık Akaryakıt Fiyat Listesi Duyuruldu!

Rec Rocero “Bittim Ben “ dedi
  • 11-12-2023 17:52

Rec Rocero “Bittim Ben “ dedi