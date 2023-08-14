İŞKUR yayınladı! Almanya ve İngiltere'ye işçi ve sağlıkçı alımı ilanları geldi! İşte başvuru şartları

İşte başvuru şartları... İŞKUR yayınladı! Almanya ve İngiltere'ye işçi ve sağlıkçı alımı ilanları geldi- Almanya'da çalışmak isteyenler için çeşitli pozisyonlarda işçi ve sağlık personeli alımları yapılmaktadır. Bu alımlar İŞKUR onaylı olarak gerçekleştirilmekte ve ilgilenen kişilerin kariyer sayfasından başvuru yapabileceği belirtilmektedir. Farklı pozisyonlarda yapılan personel alımlarının detayları şu şekildedir:

Muhasebe Uzmanı Alımı Başvuru Bilgileri

İngilizce İşletme, İktisat, Maliye, Ekonomi bölümlerinden mezun olmak,

Genel muhasebe konusunda deneyim sahibi olmak,

Çok iyi derecede Almanca ve İngilizce bilmek,

MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek,

Tercihen NETSİS programını kullanabilme yeteneğine sahip olmak,

Tek düzen hesap planını bilmek ve mizan değerlendirebilmek,

İlgili ülkenin Mali Müşavirlik ofisleri ile işbirliği yapabilme yeteneğine sahip olmak,

Planlama ve organizasyon yeteneklerinin güçlü olması,

Hızlı çalışma tempolarına ayak uydurabilme yeteneğine sahip olmak.

Kalite Kontrol Personeli Alımı Başvuru Bilgileri

İnşaat Mühendisliği lisans derecesine sahip olmak,

İnşaat projelerinde en az 5 yıl kalite kontrol süreçlerinde deneyim sahibi olmak,

Microsoft Office programlarına özellikle Excel ve Outlook'a hakim olmak,

İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilmek,

Organizasyon ve liderlik becerilerine sahip olmak,

İletişim ve planlama yeteneklerinin güçlü olması,

Analitik düşünebilen, sonuç odaklı, takım oyuncusu olmak.

Çelik Yapı İşleri Mühendisi Alımı Başvuru Bilgileri

Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak,

Saha çelik işleri alanında en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak,

İyi derecede İngilizce bilmek,

İletişim ve planlama yeteneklerine sahip olmak,

Kendini motive edebilen, analitik düşünebilen, pozitif olmak,

Seyahat kısıtlaması olmamak.

Hemşire Sağlık Personeli Alımı Başvuru Bilgileri

Almanya Berlin'de ikamet edip çalışmak,

Hastaların sağlık durumlarını değerlendirebilmek,

Bakım planlarını geliştirip uygulayabilmek,

İlaç ve tedavi uygulamalarını yapabilmek,

Hasta ilerlemesini izlemek ve bakım planlarını ayarlayabilmek,

Hasta ve ailelerine eğitim ve destek sağlayabilmek,

Diğer sağlık uzmanlarıyla işbirliği yaparak kapsamlı bakım sağlayabilmek.

Atölye Elemanı Alımı Başvuru Bilgileri

Almanya Hessen eyaletinde kalıp imalatı ve talaşlı imalat alanında çalışacak,

Almanya için mesleki denklik (IHK Fosa) sahibi olmak gerekmektedir.

Planlama ve Çizelgeleme Mühendisi Alımı Başvuru Bilgileri

İnşaat, Makine, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

En az 2 yıl endüstriyel inşaat projelerinde planlama, çizelgeleme, proje kontrolleri deneyimi,

İnşaat işleri, enerji santralleri, rafineriler veya borulama işlerinde deneyim (tercih sebebi),

İzometrik çizimleri okuyabilmek,

Primavera P6 ve MS Office uygulamalarına hakim olmak,

İngilizceyi çok iyi derecede bilmek,

Hedef odaklı ve proaktif çalışabilmek,

İletişim, liderlik, planlama ve organizasyon becerilerine sahip olmak.

Her bir pozisyon için başvuru linkleri verilmiştir. İlgilendiğiniz pozisyonlara başvuru yapmak ve daha fazla detay almak için verilen linkleri kullanabilirsiniz.

Başvuru linki: https://www.kariyer.net/is-ilani/enka-planning-and-scheduling-engineer-3553547