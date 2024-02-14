İşCep ile İş Bankası Müşterilerine Özel Hisse Senedi Komisyon Ayrıcalığı!

İş Bankası müşterisi olmanın en hızlı ve dijital yolu olan İşCep, şimdi yatırımcılara özel bir fırsat sunuyor! İşCep üzerinden İş Bankalı olan herkes, yatırım hesabı açarak hisse senedi işlemlerinde %0,05 komisyon oranı ayrıcalığından yararlanabilir.

Kampanya Detayları:

- 1-29 Şubat 2024 tarihleri arasında İşCep üzerinden İş Bankası müşterisi olan ve yatırım hesabı açan bireysel ve esnaf/gerçek kişi tacir müşteriler kampanyadan faydalanabilir.

- İşCep'ten İş Bankası müşterisi olanlar, 4-31 Mart 2024 tarihleri arasındaki işlemlerinde komisyon istisnasından yararlanabilir.

- Kampanya sonrası dönemde, 1 Nisan 2024 ve sonrasında gerçekleştirilecek işlemler için komisyon oranı, Bankamızın komisyon tarifesine göre güncellenecektir.

- Kampanyadan yararlanmak için, belirtilen tarihlerde müşteri olmak ve yatırım hesabı açmak yeterlidir.

- Kampanya, İş Bankası'nın İnternet Şubesi ve İşCep uygulaması üzerinden gerçekleştirilen işlemler için geçerlidir.

- Katılım için özel bir şart bulunmamaktadır.

- Kampanya, diğer kampanyalarla birleştirilemez.

İşCep üzerinden İş Bankası müşterisi olarak, sadece hisse senedi işlemlerinde değil, aynı zamanda birçok ayrıcalıktan da yararlanabilirsiniz. Analiz sekmesinde yer alan İş Yatırım Önerileri ile yatırımlarınıza profesyonel bir yaklaşım getirebilir ve kararlarınızı daha bilinçli bir şekilde verebilirsiniz.

Bu fırsatı kaçırmayın! İşCep'ten İş Bankası müşterisi olun ve yatırımlarınızda avantajlı bir konuma geçin!