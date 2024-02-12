İş Bankası Müşterilerine Muhteşem Bir Fırsat: 1 Yıl Boyunca Ücretsiz Hizmet!

İş Bankası, müşterilerini memnun etmek ve onlara ekonomik anlamda destek olmak için yeni bir kampanya başlatıyor. Bu kampanya kapsamında, İşCep uygulamasındaki "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğini kullanan müşteriler, bir yıl boyunca ücretsiz EFT/Havale fırsatının yanı sıra birçok avantajdan da yararlanabilecekler.

Kampanya Detayları: Ücretsiz Hizmetlerin Keyfini Çıkarın!

İş Bankası'nın bu çarpıcı kampanyasından yararlanmak isteyenler için detaylar oldukça çekici görünüyor. İşte kampanyanın bazı önemli detayları:

1. Ücretsiz Hizmet Süresi: Kampanyaya dahil olan müşteriler, İşCep uygulamasındaki "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğini kullanarak bir yıl boyunca ücretsiz EFT/Havale fırsatından yararlanabilecekler.

2. İşlem Limiti: Ücretsiz hizmet kapsamında yapılabilecek işlemler tek seferde en fazla 50.000TL'yi kapsayacak.

3. Kısıtlamalar: Mesai dışı ve tatil günlerinde yapılan işlemler ile mesai dışı FAST işlemleri ücretsiz hizmet kapsamı dışında tutulacak. Ayrıca, geç saatlerde (İş günlerinde saat 16:00 sonrası) gerçekleştirilen EFT/FAST işlemleri de kampanya kapsamı dışında olacak.

4. İstisna Tanımlamaları: İşCep uygulamasındaki "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğiyle İş Bankası müşterisi olanlar, kampanyadan yararlanmak için başvurduktan sonra 7 iş günü içinde ücretsiz hizmetlerden faydalanmaya başlayabilecekler.