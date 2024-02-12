İş Bankası Müşterilerine Muhteşem Bir Fırsat: 1 Yıl Boyunca Ücretsiz Hizmet!

İş Bankası Müşterilerine Muhteşem Bir Fırsat: 1 Yıl Boyunca Ücretsiz Hizmet!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-02-2024 21:02

İş Bankası, müşterilerini memnun etmek ve onlara ekonomik anlamda destek olmak için yeni bir kampanya başlatıyor. Bu kampanya kapsamında, İşCep uygulamasındaki "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğini kullanan müşteriler, bir yıl boyunca ücretsiz EFT/Havale fırsatının yanı sıra birçok avantajdan da yararlanabilecekler.

Kampanya Detayları: Ücretsiz Hizmetlerin Keyfini Çıkarın!

İş Bankası'nın bu çarpıcı kampanyasından yararlanmak isteyenler için detaylar oldukça çekici görünüyor. İşte kampanyanın bazı önemli detayları:

1. Ücretsiz Hizmet Süresi: Kampanyaya dahil olan müşteriler, İşCep uygulamasındaki "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğini kullanarak bir yıl boyunca ücretsiz EFT/Havale fırsatından yararlanabilecekler.

2. İşlem Limiti: Ücretsiz hizmet kapsamında yapılabilecek işlemler tek seferde en fazla 50.000TL'yi kapsayacak.

3. Kısıtlamalar: Mesai dışı ve tatil günlerinde yapılan işlemler ile mesai dışı FAST işlemleri ücretsiz hizmet kapsamı dışında tutulacak. Ayrıca, geç saatlerde (İş günlerinde saat 16:00 sonrası) gerçekleştirilen EFT/FAST işlemleri de kampanya kapsamı dışında olacak.

4. İstisna Tanımlamaları: İşCep uygulamasındaki "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğiyle İş Bankası müşterisi olanlar, kampanyadan yararlanmak için başvurduktan sonra 7 iş günü içinde ücretsiz hizmetlerden faydalanmaya başlayabilecekler.

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