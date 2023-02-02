İrem Derici, eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile aşk yaşıyor!

Yoğun bir konser maratonu içinde olan İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda "At gibi aşığım ama hiç çaktırmıyorum süperim" itirafında bulunan şarkıcının yeni aşkı ortaya çıktı.



AYNI PAYLAŞIMI YAPTILAR

İddiaya göre 35 yaşındaki İrem Derici, gönlünü kendisinden 6 yaş küçük eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'a kaptırdı. İkilinin ilişkisini ise Instagram hesaplarından yaptığı paylaşım ele verdi. Işıktutan ve Derici, hesaplarından aynı kahvaltı masasının fotoğrafını paylaşarak birlikte olduklarını gözler önüne serdi.