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Gecce Magazin Haberleri

İrem Derici, eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile aşk yaşıyor!

“At gibi aşığım ama hiç çaktırmıyorum süperim” açıklamasıyla gündem olan İrem Derici’nin aşkı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile aşk yaşadığı öğrenildi.

İrem Derici, eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile aşk yaşıyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-02-2023 13:47

Yoğun bir konser maratonu içinde olan İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda "At gibi aşığım ama hiç çaktırmıyorum süperim" itirafında bulunan şarkıcının yeni aşkı ortaya çıktı.
 

AYNI PAYLAŞIMI YAPTILAR

İddiaya göre 35 yaşındaki İrem Derici, gönlünü kendisinden 6 yaş küçük eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'a kaptırdı. İkilinin ilişkisini ise Instagram hesaplarından yaptığı paylaşım ele verdi. Işıktutan ve Derici, hesaplarından aynı kahvaltı masasının fotoğrafını paylaşarak birlikte olduklarını gözler önüne serdi.

 

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