ING Bank Emeklilere Dev Promosyonlar Sunuyor: Maaşınızı Taşıyın, Ayrıcalıklardan Yararlanın!

ING Bank Emeklilere Dev Promosyonlar Sunuyor: Maaşınızı Taşıyın, Ayrıcalıklardan Yararlanın!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-04-2024 10:00

Türkiye'de bankalar arasındaki rekabet, emeklilere yönelik promosyon ödemeleri üzerinden yeni bir boyut kazanıyor. Son dönemde ING Bank, emeklilere yönelik sunmuş olduğu yüksek promosyon tutarıyla diğer bankaları geride bırakarak dikkatleri üzerine çekiyor. Banka, emeklilere sağladığı 18 bin TL'lik promosyon ödemesiyle öne çıkıyor. Bu rakam, diğer özel ve kamu bankalarının sunduğu 12 bin TL ile 15 bin TL arasındaki tutarlardan oldukça yüksek.

ING Bank, emeklilere yönelik sağladığı bu avantajları duyurmak için çeşitli iletişim kanallarını kullanıyor. Bankanın SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını taşıyan müşterilerine sunduğu promosyonlar, dikkat çekici fırsatlar sunuyor. Maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanının yanı sıra, otomatik fatura talimatına ek olarak 3.000 TL'ye varan ek nakit promosyon avantajı da mevcut. Böylelikle toplamda 18.000 TL'ye kadar nakit promosyon kazanma şansı emeklilerin elinde bulunuyor.

ING Bank, emeklilere yönelik bu avantajları duyururken, kolaylıkla maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirebilecekleri çeşitli yöntemler sunuyor. Emekliler, e-Devlet Kapısı üzerinden, Cebimdeki Danışman'la görüntülü görüşme yaparak, ING Telefon Bankacılığı'nı arayarak veya şubelere giderek maaşlarını ING'ye taşıyabiliyorlar.

ING Bank, emekli müşterilere sunulan avantajlarla sınırlı kalmayıp, diğer finansal hizmetlerde de ayrıcalıklar sağlıyor. Dijitalden gerçekleştirilen para transferi işlemlerinden masraf alınmaması, düşük faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi imkanı, Turuncu Ekstra Plus avantajlarından puan toplama koşulsuz olarak 3 ay boyunca yararlanabilme gibi hizmetlerle emeklilere özel ayrıcalıklar sunuluyor.

ING Bank, emeklilere yönelik sunduğu yüksek promosyon tutarı ve diğer ayrıcalıklarla dikkat çekiyor. Bankanın sağladığı avantajlar, emeklilerin finansal ihtiyaçlarını karşılarken ekonomik anlamda da destek olmayı hedefliyor.

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