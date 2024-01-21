İhtiyaç Kredilerinde Faizler Uçuyor: 100 Bin TL'lik Krediyle Yüksek Geri Ödeme Maliyetleri!

İhtiyaç Kredilerinde Faizler Uçuyor: 100 Bin TL'lik Krediyle Yüksek Geri Ödeme Maliyetleri!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-01-2024 13:39

İhtiyaç kredisi çekmek isteyenler için finans dünyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. En düşük ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 3,37 seviyelerine ulaştı, ancak bu avantaj, milyonlarca vatandaşın cep yakacak geri ödeme maliyetleriyle birleşiyor. Özellikle 100 bin TL gibi yüksek tutarlarda çekilen ihtiyaç kredilerinin faiz oranları dudak uçuklatıyor. Bankalar arasındaki rekabet, müşterilere farklı avantajlar sunsa da, maliyetlerin yüksek olması tüketicileri düşündürüyor.

Yüksek Faizle Yüksek Geri Ödeme: Bankaların İhtiyaç Kredisi Planları

Bankaların açıkladığı ihtiyaç kredisi planları incelendiğinde, 100 bin TL'lik kredi çekildiğinde aylık taksit ödemeleri ve toplam geri ödeme tutarları şu şekilde:

  1. Garanti:

    • Faiz oranı: %3,48
    • Aylık taksit ödemesi: 8.239,43 TL
    • Toplam ödeme tutarı: 148.884,74 TL

  2. Akbank:

    • Faiz oranı: %3,58
    • Aylık taksit ödemesi: 8.324,92 TL
    • Toplam ödeme tutarı: 150.423,56 TL

  3. TEB:

    • Faiz oranı: %2,89
    • Aylık taksit ödemesi: 7.744,11 TL
    • Toplam ödeme tutarı: 139.968,98 TL

  4. N Kolay:

    • Faiz oranı: %3,49
    • Aylık taksit ödemesi: 8.247,96 TL
    • Toplam ödeme tutarı: 149.038,28 TL

  5. QNB Finans:

    • Faiz oranı: %3,89
    • Aylık taksit ödemesi: 8.592,76 TL
    • Toplam ödeme tutarı: 155.244,68 TL

  6. Deniz Bank:

    • Faiz oranı: %4,10
    • Aylık taksit ödemesi: 8.776,57 TL
    • Toplam ödeme tutarı: 158.553,26 TL

  7. İş Bankası:

    • Faiz oranı: %4,15
    • Aylık taksit ödemesi: 8.820,62 TL
    • Toplam ödeme tutarı: 159.346,16 TL

  8. Ziraat Bankası:

    • Faiz oranı: %4,24
    • Aylık taksit ödemesi: 8.900,17 TL
    • Toplam ödeme tutarı: 160.703,06 TL

2024 Yılında Beklenen Yüksek Faiz Maliyetleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre, kredi kartı harcamalarında son 4 haftada yaşanan yüzde 9,4'lük artış, tüketicilerin borç yükünü artırıyor. Mevcut faiz oranlarının devam etmesi durumunda, 2024 yılında birey ve şirketlerin ödeyecekleri toplam faiz maliyetinin 6 trilyon 650 milyara ulaşması bekleniyor.

Yüksek Faiz Çağında Tüketicilere Tavsiyeler

Yüksek faiz oranlarına rağmen ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler, alternatif finansman yöntemlerini değerlendirmeli ve geri ödeme şartlarını dikkatlice incelemelidir. Ayrıca, kredi kullanımının gerçekten bir ihtiyaç mı, yoksa başka bir çözüm yolunun olup olmadığını düşünmek de önemlidir. Her tüketici, kendi finansal durumunu göz önünde bulundurarak en uygun seçeneği belirlemelidir.

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