Her Şeyin Başı Merkür filminin afişi yayınlandı

Her Şeyin Başı Merkür filminin afişi önceki gün yayınlandı. İdealist hayallerle mesleğe başlayan Elif’in iş ve aşk hikayesini eğlenceli bir dille ele alan film, vizyon tarihi için geri sayıma başladı.



Ayşe Balıbey'in ses getiren romanından uyarlayarak senaryosunu kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu, yapımcılığını Sky Film’in üstlendiği eğlenceli romantik komedi, 13 Aralık’ta seyirciyle buluşacak. Hikayesiyle merak uyandıran filmde çiçeği burnunda bir gazete çalışanı olan Elif, savaş muhabiri olma hayali kurarken astroloji yazarı olarak göreve başlıyor. Burçlar hakkında bilgisi olmamasına rağmen mesleğini yapmaya çalışan Elif, hiç beklemediği maceralar yaşıyor.

Uzun bir aradan sonra beyazperdeye dönen Sinem Kobal ve Alp Navruz’u buluşturan projenin oyuncu kadrosunda; Yılmaz Bayraktar, Neslihan Yeldan, Devrim Yakut, Derya Alabora, Tamer Levent, Kayhan Açıkgöz, Buse Kara, Ayşegül Aslan Öcal, Su Şanad, Koray Kadirağa, Cansın Çekili, İsmail Saymaz yer alıyor.