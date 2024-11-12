Her Şeyin Başı Merkür filminden ilk fragman

İdealist hayallerle mesleğe başlayan fakat kendini bir anda astroloji yazarı olarak bulan genç bir gazetecinin iş ve aşk hikayesini eğlenceli bir dille ele alan ‘Her Şeyin Başı Merkür’ filmi vizyon için geri sayımına başladı. Yayınlandığı dönemde çok ses getiren Ayşe Balıbey’in romanından Ali Balcı’nın yönetmenliğinde sinemaya aktarılan eğlenceli romantik komedi uzun bir aradan sonra beyazperdeye dönen Sinem Kobal ve Alp Navruz’u buluşturdu. Merakla beklenen filmin ilk fragmanı da önceki gün yayınlandı. Hikayesiyle merak uyandıran renkli filmin ilk görüntüleri kısa sürede büyük beğeni topladı.

Sky Film yapımcılığında hayata geçen filmin oyuncu kadrosunda; Sinem Kobal, Alp Navruz, Yılmaz Adam Bayraktar, Neslihan Yeldan, Devrim Yakut, Derya Alabora, Tamer Levent, Kayhan Açıkgöz, Buse Kara, Ayşegül Aslan Öcal, Su Şanad, Koray Kadirağa, Cansın Çekili ve İsmail Saymaz yer alıyor.

“Sıkışınca Topu Gezegenlere At”

Her Şeyin Başı Merkür filminde; gazetecilik bölümünü dereceyle bitirmesine rağmen istediği işi bulamayan Elif, bir gazetede astroloji yazarı olarak göreve başlıyor. Burçlar hakkında hiç bilgisi olmamasına rağmen mesleğini yapmaya çalışan Elif, medya dünyasında hayran olduğu gazeteciyle aynı gazetede olduğunu öğrenince çok mutlu oluyor. Bu sırada genç meslektaşı Fırat’la rekabet dolu bir serüvenin içinde kendini bulan Elif, hiç beklemediği maceralar yaşıyor, üstelik astroloji de onun rehberi oluyor!