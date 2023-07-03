Hemen başvurun ödemenizi cebe indirin! SSK ve bağkur sigorta girişi olan vatandaşlara 2680 TL ödeme!

SSK ve bağkur sigorta girişi olan vatandaşlara 2680 TL ödeme! Hemen başvurun ödemenizi cebe indirin- Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yardım alabilmek için belirli başvuru şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir. İşte yardım almak için başvuru şartları ve detaylar:

Cenaze Yardımı: Cenaze yardımı, vefat eden kişinin ailesine yapılan bir ödemedir. Başvurular dilekçe ile yapılır ve ölüm tarihinin belirtildiği bir dilekçe, ölüm belgesi ve diğer gerekli belgelerle birlikte Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne yapılmalıdır. Başvurunun ölüm tarihinden itibaren beş yıl içinde yapılması gerekmektedir. Beş yıl süresi geçtikten sonra başvuru hakkı ortadan kalkar.

İş Kazası veya Meslek Hastalığı Sonucu Vefat: Sigortalı bir kişinin iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda vefat etmesi durumunda yardım alınabilir.

Malullük, Yaşlılık veya İş Görmezlik Durumu: Malullük, yaşlılık veya iş görmezlik belgesine sahip olan bir vatandaşın vefat etmesi durumunda yardım alınabilir.

Yaşlılık Sigortası Bildirimi: En az 360 günlük yaşlılık ve ölüm sigortası bildirimi olan vatandaşların vefatında yardım alınabilir.

Başvuru yapmak için, ilgili belgelerin eksiksiz olarak hazırlanması ve belirtilen başvuru merkezine teslim edilmesi gerekmektedir. Cenaze yardımı, vefat eden kişinin ailesine sadece bir kez ödenir ve ölüm aylığıyla aynı şey değildir.

Başvuru şartlarını yerine getiren ve gerekli belgeleri sunan vatandaşlar, başvurularının incelenmesi sonucunda yardım almaya hak kazanabilirler. Yardımlar, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen miktarlar ve kriterlere göre hesaplanır ve ödenir. Başvuru süreci ve yardım miktarları hakkında detaylı bilgi için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sitesi veya ilgili birimlere başvurulması önerilir.