Hazal Kaya'dan endişelendiren paylaşım

Hazal Kaya, Instagram sayfasından bir gönderi paylaşarak sağlık sorunları yaşadığını belirtti.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-09-2022 15:03
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Aşk-ı Memnu dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan daha sonra birçok başarılı yapımda başrol oynayan Hazal Kaya, sosyal medyada da oldukça aktifti. Ancak güzel oyuncunun bir süre Instagram'da hikaye yada post paylaşmaması dikkat çekti. Son olarak imaj değişikliği ile gündeme gelen Hazal Kaya, Instagram hesabından bir hikaye paylaşarak sessizliğini bozdu.