Hande Erçel'den 'Bilge' Karakteri İçin Radikal İmaj: Kısa Saçlarıyla Sette Görüntülendi!

Hande Erçel, yeni filminde canlandıracağı Bilge karakteri için kısa saç imajıyla şaşırttı. İstanbul Bebek’teki film setinde objektiflere takılan güzel oyuncu, yeni imajının peruk olduğunu da açıkladı.

Yeni Filmi “İki Dünya Bir Dilek” İçin Hazırlık

Hande Erçel, senaryosunu kendi yazdığı ve başrolü Metin Akdülger ile paylaştığı “İki Dünya Bir Dilek” adlı sinema filmi için yoğun bir set temposuna girdi. Filmde bir avukatı canlandıracak olan Erçel, rolü için imaj değişikliğine giderek kısa saçlarla kamera karşısına geçti.

"Peruk Var, Bu Şekilde Çekmeyin"

Set sonrası otomobiline yönelirken basın mensuplarının görüntü almaya çalıştığı Erçel, “Peruk var kafamda, bu şekilde çekmeyin” diyerek kısa saçlı görüntüsünün film için olduğunu belirtti. Ancak yeni imajı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bilge ve Can'ın Hikayesi Merak Uyandırdı

Filmin başrollerini paylaşan Hande Erçel ve Metin Akdülger, 'Bilge' adlı avukat ile 'Can' adlı arkeolog karakterlerine hayat veriyor. Filmde ayrıca İdil Fırat, Mert Ege Ak, Rami Narin, Eylül Su Sapan, Nazlıcan Demir ve Serkan Tınmaz gibi isimler de yer alıyor. Hande Erçel'in hem yazarlığını hem de başrolünü üstlendiği yapım, sinemaseverler tarafından şimdiden merakla bekleniyor.