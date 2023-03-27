Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı balığa çıktı!

Son olarak Kerem Bürsin ile başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakteri ile izleyici karşısına çıkmış olan güzel oyuncu Hande Erçel, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sıkça magazin basınında yerini alıyor.

Kerem Bürsin ile ayrılmasının ardından Kaan Yıldırım ile kısa süreli ilişki yaşayan Hande Erçel, aradığı aşkı iş insanı Hakan Sabancı'da buldu. Hakan Sabancı'ya gönlünü kaptıran Hande Erçel, sevgilisi ile balığa çıktı.

Erçel, balık tutarken çekildiği kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede 2,4 milyondan fazla beğeni aldı.

İşte o kareler:

