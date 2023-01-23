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Gecce Magazin Haberleri

Hande Erçel, Hakan Sabancı'yla yakalandı!

"Beni hayal dünyanıza çekmeyin, hayatımda kimse yok" diyerek Hakan Sabancı iddialarını kasım ayında yalanlayan Hande Erçel fena yakalandı. Aşk yaşadıkları iddia edilen Hakan Sabancı ve Hande Erçel ilk kez birlikte kameralara yansıdı.

Hande Erçel, Hakan Sabancı'yla yakalandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-01-2023 10:06

Hande Erçel'in adı çapkınlığıyla gündemden düşmeyen Hakan Sabancı ile anılmış, güzel oyuncu bu haberlere kızmış ve "Beni hayal dünyanıza çekmeyin, hayatımda kimse yok" demişti.

Erçel'in bu açıklamasından bir süre sonra ikili birlikte görüntülendi. Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın yakalanması sosyal medyada da gündem oldu.



Söylenenlere göre; çift iki aydır birlikte. Hande Erçel'le birlikte güzel bir ilişkiye adım atan Hakan Sabancı iddialara göre çapkınlık yapmayı da bırakmış. (Gossippasta)

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